İçişleri Bakanlığı Açıkladı: 623 Kişi FETÖ'den Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı haftalık operasyon bilançosunu açıkladı.

22 ile 29 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, yakalanan şüpheliler ile ele geçirilenlere ilişkin yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 819 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.166 terör, (PKK/KCK 450, AŞIRI SOL 34, DEAŞ 59, FETÖ/PDY 623), 3.139 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 72 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.377 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şahıs gözaltına alınmıştır.

Bu Operasyonlarda

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE ARALARINDA TERÖR ARANANLAR MAVİ LİSTE ve INTERPOL KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANAN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU DEMET TAŞAR'IN DA BULUNDUĞU TOPLAM 28 (1 ÖLÜ, 21 SAĞ, 6 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



22 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ - 7 TERÖRİST SAĞ

ADIYAMAN- 1 (SAĞ - DEAŞ)

ŞANLIURFA/AKÇAKALE - 1 (SAĞ-DEAŞ)

MERSİN/MEZİTLİ- 1 (SAĞ-DEAŞ)

HATAY/HASSA - 3 (SAĞ)

KİLİS - 1 (SAĞ)

23 OCAK SALI GÜNÜ - 6 TERÖRİST SAĞ

ŞANLIURFA/HARRAN - 2 (SAĞ- DEAŞ)

HATAY/ANTAKYA - 4 (SAĞ)

24 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ - 10 TERÖRİST (6 TESLİM, 4 SAĞ)

GAZİANTEP - 6 (TESLİM - DEAŞ)

ŞIRNAK - 1 (SAĞ)

ANKARA/KAHRAMANKAZAN - 3 (SAĞ - DEAŞ)

25 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ - 2 TERÖRİST SAĞ

MARDİN/KIZILTEPE - 1 (SAĞ)

DİYARBAKIR/HANİ - 1 (SAĞ)

27 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ - 3 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 2 SAĞ)

MARDİN/KIZILTEPE - 2 (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)

ŞANLIURFA/SURUÇ - 1 (SAĞ)

Kış Operasyonları

4 ilde (Şırnak-11, Bitlis-1, Iğdır-1, Kars-1) 14 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 1'i ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar ) toplam 9 silah, 108 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde, 6 El Bombası, 13.975 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş, 4 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

Uyuşturucu ve Kaçakçılık

Piyasa değeri 20.224.906 TL olan; 642 kg Esrar, 215 kg Eroin, 35,5 kg Kokain, 27 kg Sentetik Kannabinoid maddesi, 6,1 kg Metamfetamin, 3.039 adet Uyuşturucu Hap 845 Kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 3.517.308 TL olan; 476 bin 409 adet Kaçak Sigara, 36.489 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.139 kişi gözaltına alınmıştır.

Sokak Satıcıları

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 367 şüpheli gözaltına alınmıştır. 32 kg esrar, 1,5 kg eroin, 2.390 adet uyuşturucu hap, 730 kök kenevir ile 14 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

Siber Suçlar

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 571 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 208 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

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