İçişleri Bakanı'ndan Bedelli Askerlik ve Af Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ve Bakanlığın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, Kandil'e yönelik operasyonla ilgili, "Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil. Ortak karar var, terör kaynağında kurutulmalı. İçeride teröristlerin sığınakları ortadan kaldırıldı. 26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil. Bu bizim için zamanlama meselesidir, zor değil. Ülke için Kandil'in alınması vazgeçilmezdir. Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir." ifadelerini kullandı. Fetullahçı Terör Örgütüyle mücadelenin sonuna kadar süreceğini söyleyen Soylu, Türkiye'nin bu konuda gereken her türlü adımın atması gerektiğini söyledi.

Mahkum affı konusuna da değinen Soylu, "Seçim beyannamemizin gündeminde genel af yok. MHP'nin beyannamesinde var. Kendi değerlendirmemizde af konusu yok." şeklinde konuştu. Bedelli Askerlik'le ilgili , terörle mücadeleyi hatırlatan Soylu, bu kararın kolay verilmeyeceğini, seçimden sonra ihtiyaçların değerlendirilip tekrar gündeme getirilebileceğini söyledi.

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