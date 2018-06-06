Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İçişleri Bakanı'ndan Bedelli Askerlik ve Af Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ve Bakanlığın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

banner396

İçişleri Bakanı'ndan Bedelli Askerlik ve Af Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ve Bakanlığın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 19:31
İçişleri Bakanı'ndan Bedelli Askerlik ve Af Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ve Bakanlığın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu,  Kandil'e yönelik operasyonla ilgili, "Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil. Ortak karar var, terör kaynağında kurutulmalı. İçeride teröristlerin sığınakları ortadan kaldırıldı. 26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil. Bu bizim için zamanlama meselesidir, zor değil. Ülke için Kandil'in alınması vazgeçilmezdir. Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir." ifadelerini kullandı. Fetullahçı Terör Örgütüyle mücadelenin sonuna kadar süreceğini söyleyen Soylu, Türkiye'nin bu konuda gereken her türlü adımın atması gerektiğini söyledi.

Mahkum affı konusuna da değinen Soylu, "Seçim beyannamemizin gündeminde genel af yok. MHP'nin beyannamesinde var. Kendi değerlendirmemizde af konusu yok." şeklinde konuştu. Bedelli Askerlik'le ilgili , terörle mücadeleyi hatırlatan Soylu, bu kararın kolay verilmeyeceğini, seçimden sonra ihtiyaçların değerlendirilip tekrar gündeme getirilebileceğini söyledi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.06.2018 19:41
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıIçişleri Bakanı Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli Askerlik Çıkacak Mı? Herkes O Tarihi İşaret Ediyor
Bedelli Askerlik Çıkacak Mı? Herkes O Tarihi İşaret Ediyor
AK Parti Sözcüsü Ünal : Yeni Dönemde Bedelli Askerlik Gündeme Gelecek
AK Parti Sözcüsü Ünal : Yeni Dönemde Bedelli Askerlik Gündeme Gelecek
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tüm Vatandaşlara Çağrı!
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tüm Vatandaşlara Çağrı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim