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İçişleri Bakanı Yılbaşını Mehmetçikle Birlikte Kato Dağı'nda Geçirecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşına Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağında'da mehmetçikle beraber girecek. Şerafettin Elçi Havalimanı'na özel uçakla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve diğer yetkililer karşıladı.

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İçişleri Bakanı Yılbaşını Mehmetçikle Birlikte Kato Dağı'nda Geçirecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşına Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağında'da mehmetçikle beraber girecek. Şerafettin Elçi Havalimanı'na özel uçakla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve diğer yetkililer karşıladı.

31 Aralık 2017 Pazar 17:56
İçişleri Bakanı Yılbaşını Mehmetçikle Birlikte Kato Dağı'nda Geçirecek

İçişleri Bakanı Yılbaşını Mehmetçikle Birlikte Kato Dağı'nda Geçirecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşına Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağında'da mehmetçikle beraber girecek. Şerafettin Elçi Havalimanı'na özel uçakla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve diğer yetkililer karşıladı.

Havalimanından daha sonra helikopterle Beytüşşebap'a geçen İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla mehmetçikle birlikte girecek. Nisan ayından bu yana kato dağını bölücü hainlere dar eden mehmetçikle birlikte etkinliklere katılacak İçişleri Bakanı, burada askerlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. 

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Son Güncelleme: 31.12.2017 19:32
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