İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Uyuşturucu Satıcısı Eşittir Terörist'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, gençlerin zihnini ve bedenini zehirleyenlerin teröristlerden farkı olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şura Salonu'ndaki Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada konuştu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı, uyuşturucu ile mücadelenin her aşamada kararlılıkla süreceğini belirterek, "Uyuşturucu yeni icat olmuş bir şey değil ancak türleri, çeşitleri, imalat yöntemleri, tahribat kapasitesi, fiyatı, yani bütün çehresi değişti. Labaratuvar ortamında üretimiyle çeşitliliği ve öldürücü etkisi arttı. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde milyon kişi başına AB vaka ortalaması 21.3'tür. Türkiye'de bu sayı henüz 10 vaka olarak tespit ediliyor. Dünyanın ekim yapılamayan yerlerinde labaratuvarda kat kat daha fazla öldürücü uyuşturucular yapılıyor ve bunların ham maddeleri bazı tıbbi malzemelerin de ham maddesi olduğu için engellenmesinde ciddi sorunlar çıkabiliyor. Sürekli kamuoyuyla paylaştığımız bir rakam var. PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelir 1.5 milyar dolar. Bu az bir para değil. Bunların her birisi silah olarak ülkemizin huzurunu kaçırmak, miletimizin birliğine saldırı olarak geri dönmektedir ve bu bizim için önemli bir problem ve sorun alanıdır.Sokak satıcılarına yönelik ortaya koymuş olduğumuz operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Her zaman söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. PKK bizim için nasıl bir tehditse, PKK'lı teröristlere ne yapıyorsak uyuşturucu satıcılarına da aynı şekilde davranmak zorundayız. Kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluk bana ait" dedi.

