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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sınırda İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- İran sınırındaki 144 km'lik güvenlik duvarında incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar , Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki incelemelerin ardından helikopter ile Türkiye-İran sınırına geçtiler.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sınırda İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- İran sınırındaki 144 km'lik güvenlik duvarında incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar , Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki incelemelerin ardından helikopter ile Türkiye-İran sınırına geçtiler.

07 Ocak 2018 Pazar 17:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sınırda İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sınırda İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- İran sınırındaki 144 km'lik güvenlik duvarında incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar , Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki incelemelerin ardından helikopter ile Türkiye-İran sınırına geçtiler.

İran sınırındaki Ağrı ile Iğdır arasında yapımı devam eden 144 kilometrelik güvenlik duvarını helikopterden inceleyen Süleyman Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Soylu, daha sonra bölücü teröristlerin 21 Ağustos 1993'de gerçekleştirdiği ve 18 askerimizin şehit olduğu Küçük Ağrı Dağı eteğindeki Sultantop Karakolunu ziyaret etti.

Burada şehitler için dua eden ve Kur'anı Kerim tilavetini dinleyen Soylu, aynı dağda bulunan 4. hudut haritatepe mevkisindeki kobra-2 aracını inceledi. Soylu daha sonra askerlerle birlikte yemek yiyerek , onlarla sohbet etti.

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