İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Böyle Bir Şey Olsun Halkın İçine Çıkan Namerttir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonlarının dinlendiğine yönelik iddialarla ilgili çok sert yanıt verdi.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını 'tiyatral gösteri' benzetmesiyle vurgulayan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Bölücü hainlerin üs olarak kullandığı Kandil'e yönelik olası harekata dair olası takvimin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü hatırlatarak yanıt verdi.

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