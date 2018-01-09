İçişleri Bakanı 'Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlikte Personel Alımları Gerçekleştik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı terör örgütü operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve tutuklananların sayısını açıkladı. Bakanlığın nitelikli personel alımlarıyla ilgili süreci titizlikle yürttüğünü söyleyen Soylu, polis, jandarma ve sahil güvenlik alımları yapıldığını söyledi.

Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 48 bin kişinin tutuklandığını, gözaltına alınanların bunun 3 katı kadar olduğunu söyledi. Oluşan personel açığının kapatılması için titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Soylu, "Turkiye'de bana sorarsanız guvenlik konusunda bir milat olan 15 Temmuz hadisesini yasadık. Devleti bir virus gibi sarmıs FETÖ teror orgutunun darbe girisimini 16 Temmuz sabahı bastırdık. Ancak, kamuda yarattıgı ve ozellikle bizlerin gorev sahasında yarattıgı tahribatı da inkar edemeyiz. 2017'de 48 bin 305 kisi tutuklanmıstır. Gozaltı sayısı bunun yaklasık üç katıdır. Tek basına bu rakamlar bile konunun vehametini ortaya koymaya yeterlidir. Nitelikli personel gerektiren kadrolarda olusan acık ve ulke guvenligini tesis etme gerekliligi hepimizin omuzlarındaki yuku kat kat arttırmıstır.

Yeniden bir yapılanmaya girdik. Ama sorun su ki, bizim gorevlerimiz kapımıza 'tadilat nedeniyle kapalıyız' yazacak gorevler degil. Bu zorlukları hep beraber atlattık. Bir yandan bakanlık bunyesindeki rutin faaliyetlerimizde mucadelemize devam ederken ote yandan kendimizi yeniledik ve eksiklerimizi kapattık. Personel noktasında butun birimlerimizde, jandarmamızda, emniyette, sahil guvenlikte ciddi alımlar gerceklestirdik." dedi.

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