Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İbrahim Tatlıses Milletvekili Aday Adayı Oluyor

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) İzmir Milletvekili aday adaylığı için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

banner396

İbrahim Tatlıses Milletvekili Aday Adayı Oluyor

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) İzmir Milletvekili aday adaylığı için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:16
İbrahim Tatlıses Milletvekili Aday Adayı Oluyor

Türkücü İbrahim Tatlıses, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Erken seçimde AK Parti'den milletvekili aday adayı olacak. İbrahim Tatlıses, aday adaylığı başvurusu avukatı vasıtasıyla cuma günü Partinin İzmir İl Başkanlığı'na yapılacağı öğrenilirken, Tatlıses'in daha önce 3 defa Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olduğu hatırlatıldı.

AK Parti'den daha önce 3 kez milletvekili aday adayı olan fakat listeye giremeyen İbrahim Tatlıses, dördüncü defa şansını denemeye karar verdi. Daha önce Şanlıurfa'dan AK Parti Milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu defa İzmir'den aday adayı olmaya karar verdi. Tatlıses'in başvurusunun avukatı vasıtasıyla cuma günü gerçekleşeceği öğrenildi.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören ünlü sanatçı, geçtiğimiz sene İzmir'e taşınmıştı. Tatlıses vaktinin büyük bir bölümünü sahibi olduğu Tatlıses Kebap'ta geçirmeyi tercih ediyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ibrahim TatlısesIbrahim Tatlıses Milletvekili Aday Adaylığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir'de Kabus! Ölü ve Yaralılar Var
Ataşehir'de Kabus! Ölü ve Yaralılar Var
Kayseri Milletvekili Halaçoğlu : Atatürk'ten Sonra Türkiye'yi İlk Defa Türkler Yönetecek
Kayseri Milletvekili Halaçoğlu : Atatürk'ten Sonra Türkiye'yi İlk Defa Türkler Yönetecek
Eski Başbakan Davutoğlu'ndan Açıklama Geldi 'Cumhurbaşkanı Adayım Erdoğan'dır'
Eski Başbakan Davutoğlu'ndan Açıklama Geldi 'Cumhurbaşkanı Adayım Erdoğan'dır'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim