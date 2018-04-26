İbrahim Tatlıses Milletvekili Aday Adayı Oluyor

Türkücü İbrahim Tatlıses, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Erken seçimde AK Parti'den milletvekili aday adayı olacak. İbrahim Tatlıses, aday adaylığı başvurusu avukatı vasıtasıyla cuma günü Partinin İzmir İl Başkanlığı'na yapılacağı öğrenilirken, Tatlıses'in daha önce 3 defa Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olduğu hatırlatıldı.

AK Parti'den daha önce 3 kez milletvekili aday adayı olan fakat listeye giremeyen İbrahim Tatlıses, dördüncü defa şansını denemeye karar verdi. Daha önce Şanlıurfa'dan AK Parti Milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu defa İzmir'den aday adayı olmaya karar verdi. Tatlıses'in başvurusunun avukatı vasıtasıyla cuma günü gerçekleşeceği öğrenildi.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören ünlü sanatçı, geçtiğimiz sene İzmir'e taşınmıştı. Tatlıses vaktinin büyük bir bölümünü sahibi olduğu Tatlıses Kebap'ta geçirmeyi tercih ediyor.

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