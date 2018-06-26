İbrahim Kalın Çok Sert Çıktı: Çeneni Kapat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sert bir açıklama yaptı.

ABD'li meclis üyesi Adam Schiff, 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küstah bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın açık ara seçim zaferi ile ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan Schiff, " Erdoğan, bu hafta sonu Türkiye'de sadece tutuklama, şiddet, basın özgürlüğünü kısıtlayarak ve muhalefeti ortadan kaldırarak yeniden seçimleri "kazandı". Bu Türkiye'nin otokrasiye dönüşmesi, demokrasinin dünya çapında saldırıya uğradığı konusunda bir başka hatırlatmadır. O yüzden tebrik etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu skandal mesaja cevap Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

ÇENENİ KAPAT

İbrahim Kalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında ABD'li meclis üyesi Adam Schiff ile ilgili, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" ifadelerini kullandı.

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