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İBB'den Otobüse Bindirilmeyen Gaziyle İlgili Açıklama! 

İstanbul Büyükşehir Bleediyesi, Beşiktaş'ta bir otobüs hattında gazinin ücretsiz kartı olmasına rağmen bindirilmemesine ilişkin sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını ve cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

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İBB'den Otobüse Bindirilmeyen Gaziyle İlgili Açıklama! 

İstanbul Büyükşehir Bleediyesi, Beşiktaş'ta bir otobüs hattında gazinin ücretsiz kartı olmasına rağmen bindirilmemesine ilişkin sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını ve cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:00
İBB'den Otobüse Bindirilmeyen Gaziyle İlgili Açıklama! 

İBB'den Otobüse Bindirilmeyen Gaziyle İlgili Açıklama! 

İstanbul Büyükşehir Bleediyesi, Beşiktaş'ta bir otobüs hattında gazinin ücretsiz kartı olmasına rağmen bindirilmemesine ilişkin sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını ve cezai işlem uygulanacağını açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada, bir gazinin ücretsiz seyahat kartı olmasına rağmen otobüs şoförünün 'Kartınız bu otobüslerde geçmiyor' şeklindeki bindirilmemesi ve yağmurda otobüsten indirilmesinden dolayı üzüntü duyulduğu belirtildi.

 İBB "Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz, gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir. Ayrıca sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır. Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz, İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arz etmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir." resmi paylaşımında ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
GaziOtobüse Bindirilmeyen Gazi
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