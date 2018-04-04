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İBB Başkanı : Uber Aslında Rahatlık Demek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, son günlerin en çok konuşulan konularından birisi olan Taksici-Uber gerilimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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İBB Başkanı : Uber Aslında Rahatlık Demek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, son günlerin en çok konuşulan konularından birisi olan Taksici-Uber gerilimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:20
İBB Başkanı : Uber Aslında Rahatlık Demek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Taksicilere seslendi. Yurt dışı kaynaklı Uber'e karşı çıkmayla çözüm olmayacağını, taksicilerin Uber'in neden tercih edildiği konusunda düşünmesi gerektiğini söyledi.

Uysal :"Yaklaşık 18 bin taksicimiz var. 5 bin civarında üyemiz var. Niye taktırmıyorlar? Şoför diyor ki, 'Başkanım, kamera koyup bizi takip ediyorlar içeride'. İyi baba, bundan başka da çaresi yok yani. Neticede Uber dediğimiz zaman, buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek eline sopa alıp sokakta Ubercileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz.Uber de aynen bir sistem aslında. Taksiye binen de bindiren de yerli ama o sistem sayesinde başkalarının aldığı kararlara uymak durumunda kalıyor. Biz de büyükşehir olarak onun yerlisini yaptık; iTaksi...

Aslında sistem olarak aynı sistem, ama birisinde kararı ABD'de New York'ta birileri veriyor, diğerini ülkemizde bu konunun ilgililerinin oluşturduğu bir ekip veriyor. Çok güzel ama bazen bakıyoruz. Yaklaşık 18 bin taksicimiz var dersek 5 bin civarında üyemiz var. Niye taktırmıyorlar? Şoför diyor ki, 'Başkanım, kamera koyup bizi takip ediyorlar içeride'. İyi baba, bundan başka da çaresi yok yani. Neticede Uber dediğimiz zaman, buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek 'eline sopa alıp sokakta Ubercileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz.Uber, aslında rahatlık demek. Şoförle müşterinin birbirine güvenini sağlaması demek. Biz o konfordan uzak kalmamalıyız. Ama o konforu yaşarken de yurtdışındaki bir insanın kararıyla taksicimiz ve içindeki müşteri birbiriyle kavga eder hale düşmemeli. Yemek, kartı, işyerleri adına, çalışanlar adına bir rahatlıksa, yemeği yiyenle yemeği ikram edenle arasındaki o ilişkinin kararını çok uzaklarda birileri vermemeli. O konforum bizim de sağlayabilmemiz lazım" dedi.

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UberIbbIbb Başkanı
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