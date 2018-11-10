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Hulusi Akar Hakkari'de!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Şemdinli'de bulunan Süngütepe üs bölgesinde yaşanan patlama ile ilgili incelemelerde bulundu. Yaralı askerlerimizi de hastane de ziyaret etti.

Hulusi Akar Hakkari'de!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Şemdinli'de bulunan Süngütepe üs bölgesinde yaşanan patlama ile ilgili incelemelerde bulundu. Yaralı askerlerimizi de hastane de ziyaret etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:34
Hulusi Akar Hakkari'de!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Şemdinli'de bulunan Süngütepe üs bölgesinde yaşanan patlama ile ilgili incelemelerde bulundu. Yaralı askerlerimizi de hastane de ziyaret etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler, K.K.K. Org.Ümit Dündar ve 2’nci Or. K. Org. Metin Temel ile birlikte, Hakkari’deki kazanın meydana geldiği üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler ve K.K.K. Org.Ümit Dündar ile birlikte, Hakkari bölgesindeki patlamanın ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitmiş ve yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
hulusi akar hakkari
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