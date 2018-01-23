Hulusi Akar'dan Son Dakika Açıklaması: "Biraz Önce Aldığımız Bilgiler.."

Afrin'de bulunan terör örgütü üyelerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması geldi.

Genelkurmay Başkanı Akar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor. Hepinizin bildiği gibi bu mücadele hiçbir şekilde Suriyeli dost ve kardeşlerimizle alakalı değil, tamamen teröristlere yönelik bir faaliyet. Teröristlerin sadece Türkiye'ye değil, tüm bölgeye, bizzat Suriye'de yaşayan masum insanlara uyguladıkları baskı ve zulümden de kurtulmaları için Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir gayreti, bir çalışması, bir operasyonu bu. DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler. Bu konuda kararlıyız, bu konuda iddialıyız. Bu milletin bağrından çıkmış, aynı zamanda peygamber ocağı dediğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' diyerek, bu vatan için, bu millet için atalarının yolundan mücadelesini sürdürmektedir. İnşallah milletimizin sevgisinden, milletimizin güveninden, milletimizin duasından aldığımız güçle bu görevi de öncekiler gibi tamamlayacağız, başarıyla bitireceğiz, alnımızın akıyla tamamlayacağız."

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Akar, herkese başsağlığı diledi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara