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Hükümetten Zeytin Dalı Açıklaması: 3 Bin 444 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi.

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Hükümetten Zeytin Dalı Açıklaması: 3 Bin 444 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 21:30
Hükümetten Zeytin Dalı Açıklaması: 3 Bin 444 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Burada bakanlar kurulu gündemindeki meselelere ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, Afrin'de bölücü teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatında 4 bin 44 bölücü hainin öldürüldüğünü söyledi. Bozdağ: Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Suriye'de Esad rejimi tarafından işlenen insanlık suçuna da değinen Bozdağ , "Suriye yönetimi daha önce yine kimyasal silah kullanmıştı, yine dünya ayağa kalkmıştı. Soruşturuldu ama sonuç çıkmadı. Türkiye, son saldırıya ilişkin tutumunu en açık şekilde ortaya koyan ülkelerdendir. Doğu Guta'da yaşananlarla ilgili Türkiye uzun zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürütüyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanının konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Hükümet sözcüsü, Uluslararası toplumun bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğini, aksi durumlarda felaketin boyutunun günden güne artabileceğini söyledi.

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