Hükümetten Yeni Bedelli Askerlik, Seçim Anketleri ve Kandil Açıklaması

Habertürk kanalına konuk olan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlik ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan bozdağ, seçim, kandil harekatı, Gülen'in iadesi ve seçim anketlerine de değindi.

Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

ürkiye, PKK terörü ile etkin ve kararlı bir mücadele yürütüyor. Terörle mücadelenin vakti zamanı olmaz. 365 gün yürütmemiz gerekiyor bu mücadeleyi. Taarruz politikası, terörü ininde vurma politikası terör örgütünün belini kırdı. Bugün itibarıyla terör örgütü planlı terör eylemi yapabilme kabiliyetini kaybetmiştir. Her yerde terörle başarılı bir mücadele yapıldı.

HAREKAT NE ZAMAN OLACAK?

Şu anda Kuzey Irak'ta operasyonlar bugün başlamadı, uzunca bir zamandır orada birliklerimiz var, operasyonlar devam ediyor. Kandil terörün yuvası. TSK geçmişte de Kandil'e geniş kapsamlı harekatlar yaptı. Bundan sonra da ihtiyaç duydukça havadan, gerektiğinde karadan bu operasyonlar devam edecektir. Biz bunu çok net söylüyoruz. Biz bunu seçimden önce yapılır mı yapılmaz mı, eylem yapacaksa, o zaman bizim polisimiz seçim var, bir duralım diye terörle mücadele etmeyecek mi?

MÜNBİÇ

Bölgede Türkiye'nin beklediği adımlar atılmazsa Türkiye kendi göbeğini keseceğini Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile çok net gösterdi. Ya bunu yapacaksınız ya da biz yapacağız diyoruz.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ

ABD FETÖ elebaşını himaye ediyor. Türkiye FETÖ elebaşını ABD'den eksiksiz istemiştir.

ANKETLER

Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran akşamı birinci turda biter. Vatandaşa baktığımızda görüyoruz, muhalefet partilerinin tutumunda görüyoruz. Tek aday üzerinde anlaşırlardı. Birinci turda sayın Cumhurbaşkanımız karşısında kaybedeceklerini biliyorlar ama çok adaylı çıkarsak, AK Parti'den oy alabilecek ihtimaller geliştirebilirsek o zaman ikinci tura bıraktırabiliriz diye düşünüyorlar. Birinci tur iddiaları yok.

Bir emare de şu, Erdoğan kazandı ama parlamentoda çoğunluk bizde olsun diye gayret içindeler. Bu da Cumhurbaşkanlığı seçiminden umudu kestiklerini gösteriyor. Halk oylaması üzerinden bir yıl geçti. Yüzde 52 vatandaşımız 'evet' dedi. Yüzde 52'nin adayı Cumhurbaşkanımızdır.

AK Parti'den MHP'den hayır verenler sisteme karşı olduğu için verdi, ama onlar sayın Cumhurbaşkanımıza vereceklerdir. Parlamentoda da ben çoğunluğun AK Parti olacağına inanıyorum.

3 Kasım'dan daha iyi bir manzarayı görüyorum kendi açımızdan.

MUHARREM İNCE'NİN 'UMRE' AÇIKLAMASI

Sayın İnce beni çok kullanıyor. Benimle umreye gittiğini söyleyerek bir akreditasyon yapıyor kendisine. Ben bugüne kadar hiç bahsetmedim ama İnce, neredeyse 2-3 günde bir biz böyle yaptık diye açıklıyor. Bunu yapması iyi bir şey ama bunu siyaset meydanında kullanmasına rahatsızım.

BEDELLİ ASKERLİK

Herkes bunu soruyor. Orada bir sorun olduğu belli. Başbakanımız da bu soruna işaret etti. Bunu yapabilme imkanı mümkün değil. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz. Şu anda bunu yapabilme imkanı yok, ama ortada da sorun olduğu konuşuluyor. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz.

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