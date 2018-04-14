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Hükümetten Son Dakika İncirlik Üssü Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin Suriye hükümetine yönelik düzenlediği saldırıya dair açıklamalarda bulundu.

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Hükümetten Son Dakika İncirlik Üssü Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin Suriye hükümetine yönelik düzenlediği saldırıya dair açıklamalarda bulundu.

14 Nisan 2018 Cumartesi 12:32
Hükümetten Son Dakika İncirlik Üssü Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin Suriye hükümetine yönelik düzenlediği saldırıda Türkiye'nin bilgilendirildiğini, yine saldırının hava harekatı kısmında incirlik üssünün kullanılmadığını söyledi.  Bozdağ, "Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de Türkiye; Esad rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine, karşıdır. Türkiye'ye göre Suriye'de; Esad rejimi ile DEAŞ, PKK, KCK, PYD ve YPG dahil tüm terör örgütlerine destek, kimyasal silahla öldürme gibi konvansiyonel silahlarla da öldürme, can ve mal emniyetinin yokluğu, zorunlu göç, ülkeler arası nüfuz, güç ve çıkar yarışı da yanlıştır. Türkiye, Duma'ya rejimin kimyasal saldırısını her düzeyde şiddetle kanadı ve çok net bir tutum ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan, Sayın Trump ve Sayın Putin ile görüşmeler yaptı.

Türkiye, bir nevi ABD ile Rusya arasında çözüm için arabuluculuk yaptı. Suriye'deki hedeflere ABD, İngiltere ve Fransa saldırısından önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın talimatlarıyla görüştüler. Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı." dedi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
IncirlikIncirlik üssü
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