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Hükümetten Son Dakika Açıklamaları (Yeni KHK, OHAL, Kısa Dönem Askerlik)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bozdağ, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını açıkladı.

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Hükümetten Son Dakika Açıklamaları (Yeni KHK, OHAL, Kısa Dönem Askerlik)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bozdağ, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını açıkladı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:30
Hükümetten Son Dakika Açıklamaları (Yeni KHK, OHAL, Kısa Dönem Askerlik)

Hükümet Sözcüsünden Son Dakika Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bozdağ, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını açıkladı. Başbakan Yardımcısı: "OHAL bir defa daha uzatılacak. Bunun usulü bildiğiniz gibi MGK'nın tavsiye kararı alması gerekiyor, ondan sonra bakanlar kurulunda görüşülmesi gerekiyor. Önümüzdeki MGK'da bu tavsiye kararı alınacak, daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısında karar alınacak, daha sonra parlementoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir." dedi.

 BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

  • Sayın Bahçeli Türk siyasetinde saygın bir lider dürüst bir siyaset anlayışı var ikili oynamayan birisi. Sayın Bahçeli'nin sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını kendisinin de aday olmayacağını açıkça ifade etti. Bu kararla ilgili değerlendirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz. Sayın cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında cumhurbaşkanlığını destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP ve AK Parti Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan anlayışa sahip.''

  • Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur.

  • Amerikada devam eden kamuoyunda Zarrab davası olarak bilinen sonradan Hakan Atilla davası olarak bilinen dava siyasi bir davadır. Hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği bir savcı, yargılamayı yapan hakim FETÖ'cülerin organizasyonuna 17-25 Aralık'tan sonra organizasyonlarda konuşturulan, hükümet ve Türkiye aleyhine açıklamalar yapan, FETÖ ağzıyla eleştiri yapan bir hakim. Jüriyi etkilemek için, jürinin değerlendirmemesi gereken hukuki uygun olmayan delilleri ortaya süren birisi. 

  • KHK İle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mor beyin ile Bylock'a yönlendirilmiş kişiler varsa, bunlardan ihraç edilenlerin, göreve iadesi için tek tek inceleme yapıldı. Bu kişilerin tamamı kamu görevlisi değil, bir kısmı atılmış, bir kısmı atılmamış görevine devam ediyor. Kamu görevlerinden atılanlar 2 bin 138 kişi, bu 11 bin 480 kişi içerisinde. Bunlarla ilgili ilgili bakanlıklar ve ilgili kurumlar, bu tuzak nedeniyle Bylock'a yönlendirilmiş olanların iadesi yapılacaktır. Bylock kullanıcısı olarak değerlendirilmediği ve bu nedenle atıldığı sabit olanlar, onların kendi durumları değerlendirilecek. Bylock dışında başka bir gerekçe yoksa bunların iadesi yapılacaktır. Şu anda kurumlar bunlarla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. İki kurum kaldı, bu çalışma bitince yeni KHK çıkacak.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.01.2018 17:41
Anahtar Kelimeler:
OhalOhal Bakanlar Kurulu
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