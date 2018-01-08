Hükümetten Son Dakika Açıklamaları (Yeni KHK, OHAL, Kısa Dönem Askerlik)

Amerikada devam eden kamuoyunda Zarrab davası olarak bilinen sonradan Hakan Atilla davası olarak bilinen dava siyasi bir davadır. Hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği bir savcı, yargılamayı yapan hakim FETÖ'cülerin organizasyonuna 17-25 Aralık'tan sonra organizasyonlarda konuşturulan, hükümet ve Türkiye aleyhine açıklamalar yapan, FETÖ ağzıyla eleştiri yapan bir hakim. Jüriyi etkilemek için, jürinin değerlendirmemesi gereken hukuki uygun olmayan delilleri ortaya süren birisi.

KHK İle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mor beyin ile Bylock'a yönlendirilmiş kişiler varsa, bunlardan ihraç edilenlerin, göreve iadesi için tek tek inceleme yapıldı. Bu kişilerin tamamı kamu görevlisi değil, bir kısmı atılmış, bir kısmı atılmamış görevine devam ediyor. Kamu görevlerinden atılanlar 2 bin 138 kişi, bu 11 bin 480 kişi içerisinde. Bunlarla ilgili ilgili bakanlıklar ve ilgili kurumlar, bu tuzak nedeniyle Bylock'a yönlendirilmiş olanların iadesi yapılacaktır. Bylock kullanıcısı olarak değerlendirilmediği ve bu nedenle atıldığı sabit olanlar, onların kendi durumları değerlendirilecek. Bylock dışında başka bir gerekçe yoksa bunların iadesi yapılacaktır. Şu anda kurumlar bunlarla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. İki kurum kaldı, bu çalışma bitince yeni KHK çıkacak.