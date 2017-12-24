Hükümetten İşçi Alımı Açıklaması 'Lise Üstünde KPSS, Lise Altında Kura Şartı'

Bundan Sonra Kamuya İşçi Alımları Nasıl Olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu AA Editör Masası Canlı Yayınında, Gündemdeki taşeron kadro sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'Bundan sonra taşeron işçi alımı yapılacak mı, kamuda sürekli işçi alımları nasıl olacak?' şeklindeki soruya 'Az önce de söyledim, merkezi bütçe ile düzenlenen kurum ve kuruluşlarımızda, özel bütçeli kuruluşlar ve idarelerde ve denetleyici düzenleyici kuruluşlarda personel alımına dayalı ihale yapılmayacak. Net olarak bu madde metnimizde yazdı.

Bundan sonra ihtiyaçlar Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın koordinasyonunda bildirilecek , Bunla ilgili izinler alındıktan sonra İŞKUR işçi istihdamıyla ilgili süreci işletecekler. Lise ve üzeri için KPSS puanı esaslı bir alım söz konusu, lise altı için kura durumu var. İstenilenin 3 katı bir gönderim ve ondan sonra orada bir mülakat süreci işliyor. Mevcuttaki sistem neyse, bu sistem üzerinden kamuya sürekli işçi alımları olacak. Belediyelerdeki alımlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nca daha disiplin altında kurallı işleyecek" şeklinde yanıt verdi.

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