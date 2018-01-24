Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hükümetten Flaş Asgari Ücret Açıklaması 'Bundan Sonra Olmayacak'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, her yıl Eylül ile Ekim aylarında asgari ücret üzerinde alınan vergiler yüzünden , ödenen asgari ücretin düştüğü bunun için kalıcı bir çalışmanın hayata sokulacağını söyledi.

banner396

Hükümetten Flaş Asgari Ücret Açıklaması 'Bundan Sonra Olmayacak'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, her yıl Eylül ile Ekim aylarında asgari ücret üzerinde alınan vergiler yüzünden , ödenen asgari ücretin düştüğü bunun için kalıcı bir çalışmanın hayata sokulacağını söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:48
Hükümetten Flaş Asgari Ücret Açıklaması 'Bundan Sonra Olmayacak'

Hükümetten Flaş Asgari Ücret Açıklaması 'Bundan Sonra Olmayacak'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, her yıl Eylül ile Ekim aylarında asgari ücret üzerinde alınan vergiler yüzünden , ödenen asgari ücretin düştüğü bunun için kalıcı bir çalışmanın hayata sokulacağını söyledi.  Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı, 2018 yılından itibaren, daha önceki senelerde asgari ücretlinin yaşadığı 'vergi nedeniyle ücret altına düşme' sıkıntısının giderileceğini söyledi. Ağbal, "Her sene Eylül-Ekim aylarında asgari ücret üzerinden alınan vergiler, verilen asgari ücretin altına düşüyordu. Kalıcı bir düzenlemeye sokmak istiyoruz. Asgari ücret yılbaşında açıklanan tutarın altına inmeyecek." dedi.

İstihdam seferberliğine de değinen Bakan Ağbal, işsizliğin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan istihdam seferberliğinin 2020 yılına kadar devam edeceğini, İmalat sanayi ve bilişime yönelik ciddi teşvikler ve desteklerin gelmeyi sürdüreceğini söyledi. Ağbal, "İstihdamın teşviki ile ilgili 2020'ye kadar olan süreçte milli istihdam seferliğine devam ediyoruz. Bu düzenlemeler olacak. İmalat sanayi ve bilişim sektöründe istihdam teşvikleri vereceğiz.Çalışma Bakanlığımızın, işverenlerin sosyal güvenlik kurumuna yükümlülüğünü azaltan öneriler var. Bu son derece önemli." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 14:40
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret AçıklamasıAsgari ücret Açıklaması Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Açıkladı '214 Hedef İmha Edildi'
Başbakan Açıkladı '214 Hedef İmha Edildi'
Türkiye ile ABD Birlikte Çalışırsa 'Çıkarlar' Daha Büyük Olur
Türkiye ile ABD Birlikte Çalışırsa 'Çıkarlar' Daha Büyük Olur
Erzurum'da 3 Otomobil Çığ Altında Kaldı
Erzurum'da 3 Otomobil Çığ Altında Kaldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim