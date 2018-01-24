Hükümetten Flaş Asgari Ücret Açıklaması 'Bundan Sonra Olmayacak'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, her yıl Eylül ile Ekim aylarında asgari ücret üzerinde alınan vergiler yüzünden , ödenen asgari ücretin düştüğü bunun için kalıcı bir çalışmanın hayata sokulacağını söyledi. Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı, 2018 yılından itibaren, daha önceki senelerde asgari ücretlinin yaşadığı 'vergi nedeniyle ücret altına düşme' sıkıntısının giderileceğini söyledi. Ağbal, "Her sene Eylül-Ekim aylarında asgari ücret üzerinden alınan vergiler, verilen asgari ücretin altına düşüyordu. Kalıcı bir düzenlemeye sokmak istiyoruz. Asgari ücret yılbaşında açıklanan tutarın altına inmeyecek." dedi.

İstihdam seferberliğine de değinen Bakan Ağbal, işsizliğin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan istihdam seferberliğinin 2020 yılına kadar devam edeceğini, İmalat sanayi ve bilişime yönelik ciddi teşvikler ve desteklerin gelmeyi sürdüreceğini söyledi. Ağbal, "İstihdamın teşviki ile ilgili 2020'ye kadar olan süreçte milli istihdam seferliğine devam ediyoruz. Bu düzenlemeler olacak. İmalat sanayi ve bilişim sektöründe istihdam teşvikleri vereceğiz.Çalışma Bakanlığımızın, işverenlerin sosyal güvenlik kurumuna yükümlülüğünü azaltan öneriler var. Bu son derece önemli." dedi.

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