Hükümet Sözcüsü'nden Avusturya'nın Cami Kararına Sert Tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına tepki gösterdi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Avusturya'nın Avrupa'nın değerlerini reddetmesinin somut göstergesidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Avrupa'da din ve vicdan hürriyetinin öldürüldüğü anlamına gelir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabı üzerinden skandal kararla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. İbrahim Kalın , "Avusturya’nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir.Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir." demişti.

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