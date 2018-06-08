Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hükümet Sözcüsü'nden Avusturya'nın Cami Kararına Sert Tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına tepki gösterdi.

banner396

Hükümet Sözcüsü'nden Avusturya'nın Cami Kararına Sert Tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına tepki gösterdi.

08 Haziran 2018 Cuma 13:58
Hükümet Sözcüsü'nden Avusturya'nın Cami Kararına Sert Tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına tepki gösterdi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Avusturya'nın Avrupa'nın değerlerini reddetmesinin somut göstergesidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Avrupa'da din ve vicdan hürriyetinin öldürüldüğü anlamına gelir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabı üzerinden skandal kararla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. İbrahim Kalın , "Avusturya’nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir.Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir." demişti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Hükümet SözcüsüHükümet Sözcüsü Cami Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce 'Ben Gençlere İş Diyorum, O Kek Verecekmiş'
Muharrem İnce 'Ben Gençlere İş Diyorum, O Kek Verecekmiş'
Hakimler ve Savcılar Kurulu GYS ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu GYS ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı Yayımlandı
Karar Verildi! Bayramın 1. Günü Ankara'da AVM'ler Kapalı Olacak
Karar Verildi! Bayramın 1. Günü Ankara'da AVM'ler Kapalı Olacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim