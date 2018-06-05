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Hükümet Sözcüsü Bozdağ : Yalan Söyleyip Hayal Satıyorlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.

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Hükümet Sözcüsü Bozdağ : Yalan Söyleyip Hayal Satıyorlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.

05 Haziran 2018 Salı 16:00
Hükümet Sözcüsü Bozdağ : Yalan Söyleyip Hayal Satıyorlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Burada gündemdeki meselelere ve seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, muhalefetin yalan söylediğini , kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu söyledi.

Bozdağ, "Bir yol haritası hazırladık diyorlar. Mevcut sistemi değiştirmek için parlamentoda 401 milletvekili şarttır. Bu 5 birbirine benzemezler, görünür görünmez ortakların tamamı parlamentoda 401 milletvekili alabilirler mi? Kendileri de biliyor alamayacaklar. Peki halk oylamasına gitmesi için de 360 milletvekili lazım.

Bunlar 360 milletvekili alabilirler mi? Peki nasıl eski sisteme dönecekler? Yalan söylüyorlar, hayal satıyorlar.Yatıyor, kalkıyor Bekir Bozdağ... Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Ben bazen diyorum ki Muharrem İnce senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına mı adaysın yoksa başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğüne mi adaysın?" ifadelerini kullandı.

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