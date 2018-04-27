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Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Abdullah Gül Sorusuna Yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta basın mensuplarına erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Abdullah Gül Sorusuna Yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta basın mensuplarına erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 15:15
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Abdullah Gül Sorusuna Yanıt

KILIÇDAROĞLU ÇAPSIZ

Bozdağ : Ortada garip bir senaryo dönüyor. Büyük bir siyasi ahlaksızlığın döndüğünü görüyoruz. Zamanı gelince Türk halkı alavereci dalaverecilere yanıtını verecek.  CHP'nin içinde bulunduğu durum acınacak durum. Sn. Kılıçdaroğlu acınacak hale geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacağını bilmiyor. Kendi içinden ehliyetli liyakatlı bir ismi çıkaramıyor. Sizin içinizde Cumhurbaşkanlığı yapmaya ehil bir kişi yok mu, niye çıkıp mertçe adayım demiyorsunuz. CHP kadroları içerisinde Sn. Recep Tayyip Erdoğan çapında biri yok. Ben çıkarsam diyor Sn. Kılıçdaroğlu, 'Tayyip Bey gibi bir lider mi, Kılıçdaroğlu gibi çapsız mı seçilecek' diye korkuyor sn. Kılıçdaroğlu. Sandıkta boylar ölçülür. Sn. Cumhurbaşkanımızda televizyon kutularında yarışmayı biliyor. 

CHP LİDERİNE ADAYLIK ÇAĞRISI

Ben de Yozgat meydanında diyorum ki, işte 81 ilimizin meydanları ortada , çık halkımız ikinizin de boyunu ölçsün ikinizin de ölçünüzü elinize versin. Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir kaç isim var diye düşünüyordum ama, CHP'nin adayı kim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Belli ki kurye bekliyor, kurye gelirse, onun rahatlığı içerisinde ona bakıp karar verecektir. Şunun altını çizmekte fayda görüyorum, AK Parti'nin ve AK Parti'nin lideri Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette değiştirici, dönüştürücü gücü var. Türkiye'nin siyasetini de değiştirdi, dönüştürdü, adalet değişti, dönüştü, sağlık değişti , dönüştü. Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde CHP'de en büyük değişimini yaşamaktadır.

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞIYLA İLGİLİ YORUM

Bir dönem CHP , merhum hocamız Erbakan'a karşı yapılan post modern darbenin öncüsüydü, o darbeyi yapanlarla beraberdi. Bugün Kılıçdaroğlu ve ekibi merhum hocamıza dua eder hale gelmiştir. Onlarla ortak hareket eder hale gelmiştir. Bu bizim siyasetimizin büyük bir başarısıdır. Hatırlarsınız 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı, o zaman Türkiye'de eşi başörtülü biri Cumhurbaşkanı olmasın diye yeri göğü inleten CHP, anayasada olmayan bir şeyi uydurup, meclisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kitleyen, meclisteki kararı Anayasa Mahkemesine taşıyan, Anayasa Mahkemesinin 367 utancının çıkmasına sebep olan CHP ve seçilen Cumhurbaşkanı ve eşi başı örtülü diye Çankaya Köşkü'ndeki tüm resepsiyonları boykot eden CHP, AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın değiştirici dönüştürücü gücü sayesinde muhafazakar dilini kendine kurtuluş olarak görmüştür." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Bekir Bozdağ
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