HÜDA PAR Seçimde Destekleyeceği Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı

HÜDA Par, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin kararını verdi.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimine parti logosuyla girecek olan HÜDA Par, parti yetkili organları ve üyeleriyle yapılan istişarenin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

Parti yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, son GİK toplantısında yapılan değerlendirme neticesinde Cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti'nin adayı Erdoğan'ın desteklenmesine yönelik karar alındığı söz konusu kararın İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenecek toplantının ardından resmen duyurulacağı belirtildi.

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