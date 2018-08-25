Hollanda'dan Skandal Hz.Muhammed Karikatür Yarışması!..

Hollanda hükümeti İslam Dünyası üzerindeki spekülatif çalışmalarına devam ediyor. Hollanda Meclis'te Hz. Muhammed karikatür yarışması düzenleyecek. Karikatür yarışmasının düzenlenmesi için talimat veren Irkçı Özgürlük Partis (PVV) Genel Başkanı Geert Wilders ile ilgili Hollanda bir açıklama yaptı. Hollanda Hükümeti İslam dünyasında yükselen tepkilerden sonra gelen açıklamada, karikatür yarışmasının kendi izinleri ve inisiyatifleri dışında gerçekleştiğini açıkladı.. Hükümet skandal yarışma için "tatsız", ifadesini kullanırken PVV Lideri Wilders için de "provokatör" tanımlaması yaptı. Buna rağmen düşünce özgürlüğüne saygı gereği skandal karikatür yarışmasının yasaklanamayacağını açıkladı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktadığına göre, Hollanda hükümeti Cuma günü yapılan bakanlar kurulu toplantısında, Muhammed Peygamber karikatür yarışması nedeniyle Pakistan başta olmak üzere, İslam ülkelerinde yükselen tepkileri değerlendirdi.

Hollanda Meclis Kabinesi, İslam ülkelerine, karikatür yarışmasının hükümetin izni ve inisiyatifinde gerçekleşmediği ısrarla belirtme kararı aldı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Hollanda'dan açıklama isteyen Pakistan ve diğer İslam ülkelerine, kabine toplantısında alınan şu mesajı iletecek:

"Yarışmayı düzenleyen kişi bir Hollanda Meclisi üyesi fakat Hollanda hükümet üyesi değil. Hollanda düşünce özgürlüğü açısından geniş sınırları olan bir ülkedir. Hükümetimiz, her türlü inanca saygı gösterilmesinden yanadır."

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'a göre Muhammed Peygamber karikatür yarışması "çok tatsız" ve asla kendisinin böyle bir tercihi olmayacak.Fakat bunun, PPV Lideri Wilders'in kişisel değerlendirmesi olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanı, "Bu yarışma hükümetin inisiyatifinde değil, buna karışamayız" açıklaması yaptı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, İslam ülkelerinde yaşayan ya da çalışan Hollanda vatandaşlarının, karikatür yarışması nedeniyle güvenliklerinin tehlikeye atılmaması gerektiğini vurgulayarak bu konuya hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yarışmayı düzenleyen ana muhalefet partisi lideri Wilders'i, "ifade özgürlüğünün sınırlarını zorlamayı seven provokatif bir siyasetçi" şeklinde tanımladı.

Muhammed Peygamber karikatür yarışmasının hangi olumlu amaca hizmet edebilirki diyen Hollanda Başbakanı Rutte, "Ancak herkesin kendi medeniyetine göre bir iç disipline sahip. Değerlendirmesi ona kalmış" açıklaması yaptı.

Hollanda Başbakanı Rutte'ye göre, inançlı insanların da çok çabuk hakarete uğradığı hissinden kurtulması gerekiyor. Kendisinin de dindar biri olduğunu vurgulayan Rutte, şunları kaydetti;

"Ben bir Hıristiyanım ve inancım her gün komik - gülünç duruma düşürülüyor. İnançlı insanlar küçük darbelere karşı dayanıklı olmalı. Bu Müslümanlar için de geçerli."

Irkçı parti PVV lideri Wilders ise, "provokatör" suçlamasına sert tepki gösterdi. Ben sadece ülkemizin insanına ait olan özgürlüğümüzle oynatmak istemediğimizi göstermek istiyorum ifadelerini kullanırken Başbakan Rutte ve Hollanda hükümet üyeleri için de, "Korkak İslam sevicileri tarafından yönetiliyoruz. Bu inanılmaz" şeklinde açıklama yaptı.

Wilders, parlamento binasında sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek karikatür yarışması ve sergisinin tarihini henüz açıklamadı.

Şu ana kadar 200 karikatürün gönderildiği yarışmanın, Hıristiyanların en önemli kutsal bayramı Noel öncesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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