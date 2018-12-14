Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hızlı tren kazasıyla ilgili Bakan Turhan'dan son dakika açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'daki gerçekleşen yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Hızlı tren kazasıyla ilgili Bakan Turhan'dan son dakika açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'daki gerçekleşen yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

14 Aralık 2018 Cuma 13:36
Hızlı tren kazasıyla ilgili Bakan Turhan'dan son dakika açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'daki gerçekleşen yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.
 

İşte Bakan Turan'ın açıklamaları:

"Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapIlamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
Anahtar Kelimeler:
hızlı tren kazasıyla ilgili bakan turhan dan son dakika açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Xxx 3 gün önce

O kadar canın hesabını kim verecek acaba tren mi kazada bir ablamızı kaybettik daha sütten kesilmemiş bebesi olan ve diğer her canın bir hikayesi var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
kaza 3 gün önce

Bunların yüzüne tükürsen yine istifa edecek halleri yok! Açıklamaya bakar mısınız? Arsızlıkta sınır tanımıyorlar: Trenlerde sinyalizasyona gerek yok! diyor. İşleri güçleri şov yapmak.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FBI, FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma başlattı, tutuklamalar var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FBI, FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma başlattı, tutuklamalar var
Üniversite öğrencilerine büyük tuzak
Üniversite öğrencilerine büyük tuzak
Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim