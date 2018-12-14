hızlı tren kazasıyla ilgili bakan turhan dan son dakika açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'daki gerçekleşen yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.
İşte Bakan Turan'ın açıklamaları:
"Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapIlamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor."
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O kadar canın hesabını kim verecek acaba tren mi kazada bir ablamızı kaybettik daha sütten kesilmemiş bebesi olan ve diğer her canın bir hikayesi var
Bunların yüzüne tükürsen yine istifa edecek halleri yok! Açıklamaya bakar mısınız? Arsızlıkta sınır tanımıyorlar: Trenlerde sinyalizasyona gerek yok! diyor. İşleri güçleri şov yapmak.