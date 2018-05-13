Hırsız Postacı Suçüstü Yakalandı! Binlerce Kargo Evde Bulundu

KKTC'de Merkez postanesinde çalışan Önder Ilgın isimli şahıs, yurtdışından gelen kargoları sahiplerine götürmek yerine eve götürüp sattığı iddiasıyla tutuklandı. Lefkoşa'ya yurt dışından elektronik eşya gönderen bir kişi, gönderdiği kadro ilgili kişiye teslim edilmeyince durumu şikayet etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Lefkoşa Merkez Postanesi'ne ulaşan elektronik eşyanın, Önder Ilgan tarafından satıldığını tespit etti. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada 200 bin tl değerinde 2 bin eşya bulundu.

Polis, 500 parça eşyanın da KKTC ve Türkiye'de Ilgan tarafından satıldığını belirledi. Polis, postaneye gönderilen içerisinde para ve çek bulunan çok sayıda postanın da kaybolduğunu, binin üzerinde mektubun da sahiplerine iletilmediğini tespit etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE - ANKARA