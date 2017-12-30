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Hiç Gitmediği Şehirden Öyle Bir Ceza Kağıdı Geldi Ki! 'Yakınlarımın Yüzüne Bakamıyorum'

Hiç gitmediğini öne sürdüğü şehirde dilencilik yapmadığını kanıtlamaya çalışan Ali Çoşar, esnafın kendisiyle alay etmeye başladığını söyledi.

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Hiç Gitmediği Şehirden Öyle Bir Ceza Kağıdı Geldi Ki! 'Yakınlarımın Yüzüne Bakamıyorum'

Hiç gitmediğini öne sürdüğü şehirde dilencilik yapmadığını kanıtlamaya çalışan Ali Çoşar, esnafın kendisiyle alay etmeye başladığını söyledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:59
Hiç Gitmediği Şehirden Öyle Bir Ceza Kağıdı Geldi Ki! 'Yakınlarımın Yüzüne Bakamıyorum'

Hiç Gitmediği Şehirden Öyle Bir Ceza Kağıdı Geldi Ki! 'Yakınlarımın Yüzüne Bakamıyorum'

Hiç gitmediğini öne sürdüğü şehirde dilencilik yapmadığını kanıtlamaya çalışan Ali Çoşar, esnafın kendisiyle alay etmeye başladığını söyledi. Konya'da demir doğrama atölyesi olan 47 yaşındaki Ali Çoşar, hayatı boyunca hiç gitmediğini iddia ettiği İstanbul'da 2015-2016 yılları arasında Dilencilik yaptığı gerekçesiyle kendisine 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını söyledi.

Coşar, dilenci olmadığını belirterek, hakkında uygulanan para cezalarına itiraz etti fakat İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, başvurunun süre içerisinde yapılmadığı için reddedildiğini söyledi. Coşar, "Cep telefonuma geçen Ağustos ayında, vergi dairesinden mesaj geldi. Bende bu mesajı anlamadığım için muhasebecime gönderdim. Maliyeye borcumuzun olup olmadığını sormasını istedim. Yaptığı araştırmada Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulandığını söyledi. Bunun üzerine vergi dairesine gittiğimde, oradaki görevli, benim TC kimlik numarasına, İstanbul'da dilencilik yaptığım gerekçesiyle 2015-16 yılları arasında 15 kez olmak üzere toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulanmış olduğunu belirtti. İstanbul'a hiç gitmediğimi, Konya'da esnaf olduğumu söyledim.Ben itirazımla kendimi aklamaya çalışmıyorum. İstanbula ömrüm boyunca gitmiş bir insan değilim. Eğer İstanbula gittiğimi ispat etsinler, malım, mülküm devletimin olsun.Sorun para cezası değil. Buradaki çevredeki esnaf bana 'Sen İstanbul'da dilencilik mi yaptın?' diye soruyor. Ben yakınlarımın yüzüne bakamıyorum. Ben sesimi duyuramıyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaIstanbulDilencilik
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Anns 4 saat önce

Çok kötú bir durum iftira ya maruz kalmak Allah korusun inşAllah

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