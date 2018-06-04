Hesapları Alt Üst Eden Seçim Anketi-İşte Oy Oranları

Remres Araştırma şirketi bir kamuoyu araştırması yaptı ve 24 Haziran seçim anket isonucu açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Cmhur ittifakının oy oranının yüzde 43.9 seviyesinde olduğu belirtilirken, Millet İttifakı'nın ise 43.5- 43.7 bandında seyrettiğine yer verildi. Diken.com.tr'den Minez Bayülgen'in şirketin genel müdürü Emre Şişmanlar ile yaptığı söyleşide ittifakların oy oranları paylaşıldı.

Bugün yayımlanan söyleşinin detayları şu şekilde;

"Mayıs sonu Haziran başını kapsayan bir anket çalışmanız oldu. Daha önceki anketlerinizde cumhur ve millet ittifaklarının oy oranı neydi, şimdi ne?

Cumhur ittifakı düşüyor, millet ittifakı yükseliyor. Mayıs başında ‘cumhur ittifakı' yüzde 44.2 iken şimdi yüzde 43.9'a geriledi. ‘Millet ittifakı'ysa yüzde 43.4 ile başlamıştı. Son ölçümlere göreyse 43.5- 43.7 bandında çıkıyor.

Millet ittifakı yükseliyor diyorsunuz ama hala başa baş bir tablo ortaya çıkıyor…

Evet, kafa kafaya bir yarış bu. Bu yüzden de Meclis'te ne cumhur ne de millet ittifakı 301'i buluyor. İttifakların dışındaki HDP de yüzde 12.1 çıkıyor.HDP, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13.12 oranında oy almıştı.

HDP'NİN OY ORANI

HDP, Güneydoğu'daki oylarını koruyor. Batı'daki oylarda küçük bir düşüş var. Örneğin İstanbul'da 11.9'a indi. 7 Haziran'daysa bu rakam biraz daha yüksekti. Özetle HDP, 7 Haziran ve 1 Kasım arasında bir yerde duruyor.

Batı'daki seçmenden, baraj riski nedeniyle HDP'ye destek gelir mi?

Evet, sadece "Aman baraj altı kalmasın" diyerek HDP'ye oy verecek bir miktar seçmen var. Ancak biz ve pek çok şirket de HDP'nin gayet rahat baraj üstünde olduğunu görüyoruz.

HDP SEÇMENİ NASIL OY KULLACAK?

CHP ile HDP arasında bir oy gecişkenliği var mı?

Var. Muharrem İnce faktörü ve HDP'nin olası bir baraj riski karşısında hareket eden bir CHP-HDP seçmeni görüyoruz. Kimi HDP'li, Selahattin Demirtaş'ın ikinci tura kalmasını gerçekçi bulmuyor. Bu yüzden ilk turda milletvekili seçimlerinde partisi HDP'ye, cumhurbaşkanlığında da İnce'ye oy verecek. Benzer durum CHP tabanında da var. "Benim cumhurbaşkanı adayım İnce'dir ama barajı mutlaka geçmesi gerekir, oyum HDP'ye" diyen de bir CHP kitlesi oluştu.

MUHARREM İNCE DOĞU'DAN FARKLI OY OLACAK

CHP ve HDP arasındaki oy geçişkenliği Türkiye'nin hangi bölgesinde daha çok ortaya çıkıyor?

Bu konuda şaşırtıcı sonuçlar alıyoruz… Örneğin, CHP'nin bir adayı olarak Muharrem İnce'nin Güneydoğu bölgesinden çok ciddi bir oy almasını bekliyoruz.CHP'nin yaptırdığı anketlere göre Erdoğan'ın karşısında İnce, İyi Parti'nin anketlerine göreyse Erdoğan karşısında Akşener ikinci tura kalıyor. Sizde ne çıktı?

Bizim sonuçlarımıza göre ilk turda Tayyip Erdoğan 42.2, Muharrem İnce 24.6, Meral Akşener 16.9, Selahattin Demirtaş, 12.3 Temel Karamollaoğlu 3.8, Doğu Perinçek de 0.2 oy alıyor.

İkinci turda nasıl bir dağılım var?

Erdoğan ve İnce kalırsa, Erdoğan yüzde 42.2, İnce yüzde 41.9 ile başlıyor. Erdoğan- İnce finalinde kararsızlar 9.4; oy vermem diyenlerse 6.5.

Kararsızlar dağıtıldığında ne oluyor?

Matematiksel olarak yüzde 51,52 gibi bir oyla Tayyip Erdoğan çıkıyor. Ancak kararsızları dağıtamayız. Sağlıklı olmaz.

Neden?

HDP seçmeninin ne yapacağını bilmiyoruz. Ayrıca 24 Haziran akşamı Meclis'te hiçbir ittifakın çoğunluğu alamadığını görüyoruz. Bu durumun seçmen üzerinde ikinci tur için nasıl bir psikoloji yaratacağını da kestiremiyoruz."

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