Hero Tişörtü Giydiği için Yargılanan Öğrenci Beraat Etti

Darbe girişimi davasının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonuna Hero yazılı bir tişörtle girmek isteyen üniversite öğrencisi Baysal, terör örgütü propagandası yapma suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Baysal ile Avukatı ve sanığın yakınları katıldı. Önceki beyanlarını aynen tekrar eden Baysal, Erzurum'da eğitim gördüğünü, üzerinde hero yazılı söz konusu tişörtün suç tarihinden çok önce birçok yerde şubesi bulunan ünlü bir mağazadan satın aldığını söyledi. Sanık Avukatı Dinç, müvekkilinin Fetullahçı Terör Örgütüyle ilişiğinin olmadığını, söz konusu tişörtün suç kastıyla giyilmediğini belirtti.

Cumhuriyet Savcısı, Baysal'ın yapılan sorgulamada Fetullahçı terör örgütüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını , tişörtü çok şubeli bir mağazadan satın aldığını belirterek, Baysal hakkında kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Baysal'ın beraatine karar verdi.

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