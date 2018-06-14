Her Yıl 100 Bin Gence Asgari Ücretten Kimler Faydalanacak? Şartlar Belli Oluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, her sene 100 bin gence öğrenim gördükleri şehirlerde yaz dönemi boyunca asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getirilmesine ilişkin projeye dair konuştu.

TRT Haber'in canlı yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer taraftan en çok önem verdiğim konu ilk sigortalılıklarını da başlatmış olacağız.İstihdam ve gençler konusu hem geçmiş 16 senemizde hem de ileriki süreçte gündemimizin birinci sırasını oluşturuyor. İstihdam konusu 16 yıldır AK Parti iktidarımız döneminde en güçlü başarı hikayesini yazdığımız alan.

YENİ BİR İŞKUR PROGRAMI

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' sadece istihdam boyutuyla değil sosyal farkındalık konusu, gençlerimizin geleceğe güçlü şekilde hazırlanması açısından sosyal konularla ilgili olarak farkındalıklarını arttırmaya yönelik hem de devletin o sıcak elini gençlerimizin üzerine tutarak, ilk sigortalılık başlangıçlarını kamu yararına yapmış oldukları hizmetler vesilesiyle olmasını amaçladığımız yeni bir İŞKUR programı olacak.

HER YIL 100 BİN GENÇ SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA DAHİL EDİLECEK

Üniversitelerde okuyan gençlerimizin, kendi okudukları üniversitelerin bulunduğu ilde, yaşlılarımıza yoldaşlık yapabilecekleri huzurevlerinde programlarımız olabilecek, fidan dikimiyle alakalı konular olabilecek. Mahallelerimizdeki okullarımızda öğrencilerimizle alakalı açılacak kurslarda onlara eğitmenlik yapmaları imkanlarıyla inşallah gençlerimizi yetiştirmiş olacağız. Her yıl 100 bin gencimizi sosyal çalışma programına dahil ederek, hem toplumsal konularda farkındalıklarını arttırmayı, bu konularda gençlerimizin enerjisi ve sinerjisinden faydalanmayı hem de gençlerimizin okul hayatlarına maddi olarak bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burs ve kredi imkanlarımız var, aylık olarak asgari ücret üzerinden de katkımız olacak. 3 ay boyunca bu programdan faydalanmış olacaklar. 3 ay boyunca aldıkları ücret, bir sene boyunca burs ve kredi imkanlarından aldıklarından daha yüksek bir miktara tekabül ediyor.

GENÇLERİMİZ ÜCRET ALARAK AİLE BÜTÇELERİNE DESTEK OLACAKLAR

Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer taraftan en çok önem verdiğim konu ilk sigortalılıklarını da başlatmış olacağız.İŞKUR olarak 2 yeni programla gençlerimizi geleceğe güçlü şekilde hazırlamış olacağız inşallah. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 500 bin üniversite öğrencimizi sosyal çalışma programlarından faydalandırarak katkı sağlamış ve sigortalılıklarını başlatmış olacağız." dedi.