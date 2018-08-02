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Her Vatandaşa Verilen T.C. Kimlik Numarasının Gizemi!..

T.C. Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uzun yıllar titiz bir çalışma ile sürdürdüğü çalışmaların ürünüdür. Nüfus Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu ve Mernis uygulaması olarak adlandırılan uygulamada her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verildi. 11 haneli bu rakamların büyük bir gizemi bulunuyor.

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Her Vatandaşa Verilen T.C. Kimlik Numarasının Gizemi!..

T.C. Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uzun yıllar titiz bir çalışma ile sürdürdüğü çalışmaların ürünüdür. Nüfus Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu ve Mernis uygulaması olarak adlandırılan uygulamada her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verildi. 11 haneli bu rakamların büyük bir gizemi bulunuyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:53
Her Vatandaşa Verilen T.C. Kimlik Numarasının Gizemi!..

T.C. Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uzun yıllar titiz bir çalışma ile sürdürdüğü çalışmaların ürünüdür. Nüfus Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu ve Mernis uygulaması olarak adlandırılan uygulamada her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verildi. 11 haneli bu rakamların büyük bir gizemi bulunuyor.

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır...

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

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Son Güncelleme: 02.08.2018 20:21
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Murat Güzel 14 dakika önce

Bunu ben ilk okulda iken biliyordum öğretmenimiz öğretmişti :D

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Hasan 13 dakika önce

Sadece ilk formül tutuyor. Gerisi tutmuyor. Kimlik numaram hatalı o zaman :)

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