Her Vatandaşa Verilen T.C. Kimlik Numarasının Gizemi!..

T.C. Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uzun yıllar titiz bir çalışma ile sürdürdüğü çalışmaların ürünüdür. Nüfus Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu ve Mernis uygulaması olarak adlandırılan uygulamada her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verildi. 11 haneli bu rakamların büyük bir gizemi bulunuyor.

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır...

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.