Her Şey Patatesi Beğenmedi Diye...! Garson Dehşeti Yaşadı!

Antalya'da yaşayan İranlı Masoumeh Bahamin, restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen patatesin değiştirilmesini talep edince garson tarafından atılan bıçakla yaralandı.

Antalya'da yerleşik yaşayan iran asıllı Masoumeh Bahamin, geçtiğimiz sene kasım ayında arkadaşı Ahmet Önen ile Muratpaşa ilçesinde bir restoranda köfte ve patates kızartması sipariş etti. Patates kızartmasını ketçapsız ve sıcak talep eden İranlı kadın, siparişin soğuk ve ketçaplı servis edilmesi yüzünden garsondan değiştirilmesini talep etti. adının Nilüfer olduğu öğrenilen garson bu talep karşısında 'Beğenmiyorsanız çıkın gidin, size göre patates mi yapacağız' şeklinde yanıt verdi.

Kadının bu sözü üzerine sinirlenen müşteriyle garson arasında tartışma çıktı. Arkadaşıyla birlikte mekanı terk etmek üzere ayağa kalkan iran asıllı müşteri bir anda arkasından gelen bağrışla irkildi , arkasını döndüğündeyse yüzüne fırlatılan bıçakla yaralandı. İranlı kadın olayla ilgili, "Olay günü arkadaşımla istediğimiz bir yemekti. Soğuk ve ketçaplı patatesin değiştirilmesini istedik. Olayların buraya geleceğini bilsem hiç bunları istemezdim. Olay günü neredeyse gözümü kaybedecektim. Ancak bunu bana yapan kişi tutuklanmadığı gibi halen sonuç çıkmadı. Ben ise hala yüzümdeki izin geçmesi için pahalı kremler kullanıp tedavi görüyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA