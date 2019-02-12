Helikopter Kazasından Sonra Flaş Karar!

İstanbul Çekmeköy'de 2,5 ay arayla meydana gelen iki helikopter kazası ve askerlerimizin şehit olmasının ardından çok önemli bir karar verildi. Alınan son dakika kararına göre 4. Hava Alay Komutanlığı taşınacak.
Aktarılanlara göre 4. Hava Alay Komutanlığı Trakya’da bir bölgeye taşınacak.
Bu karar İstanbul Çekmeköy'de 2,5 ay arayla meydana gelen iki helikopter kazası sonrasında alındı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Taşınana kadar o helikopterleri tedavülden kaldırsalar ya
bulduğunuz çözüm bu yani
Her yere saray millet bahçesi fln gibi gereksiz boş hizmeter yapacağınıza 50 yıllık helikopterleri kaldirsaniz bu millete daha çok hizmet etmiş olursunuz. Ama millete hizmet kimin derdi ki
Düşen helikopterin geçmişini iyi sorgulamak lazım.
Tabi ya tasiyin... acilsin rant kapilarii