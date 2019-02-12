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Helikopter Kazasından Sonra Flaş Karar!

İstanbul Çekmeköy'de 2,5 ay arayla meydana gelen iki helikopter kazası ve askerlerimizin şehit olmasının ardından çok önemli bir karar verildi. Alınan son dakika kararına göre 4. Hava Alay Komutanlığı taşınacak.

Helikopter Kazasından Sonra Flaş Karar!

İstanbul Çekmeköy'de 2,5 ay arayla meydana gelen iki helikopter kazası ve askerlerimizin şehit olmasının ardından çok önemli bir karar verildi. Alınan son dakika kararına göre 4. Hava Alay Komutanlığı taşınacak.

12 Şubat 2019 Salı 15:13
Helikopter Kazasından Sonra Flaş Karar!

İstanbul Çekmeköy'de 2,5 ay arayla meydana gelen iki helikopter kazası ve askerlerimizin şehit olmasının ardından çok önemli bir karar verildi. Alınan son dakika kararına göre 4. Hava Alay Komutanlığı taşınacak.

Aktarılanlara göre 4. Hava Alay Komutanlığı Trakya’da bir bölgeye taşınacak.

Bu karar İstanbul Çekmeköy'de 2,5 ay arayla meydana gelen iki helikopter kazası sonrasında alındı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
Anahtar Kelimeler:
helikopter kazasından flaş karar
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Ahmet 1 gün önce

Taşınana kadar o helikopterleri tedavülden kaldırsalar ya

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. 1 gün önce

bulduğunuz çözüm bu yani

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Vatandaş 1 gün önce

Her yere saray millet bahçesi fln gibi gereksiz boş hizmeter yapacağınıza 50 yıllık helikopterleri kaldirsaniz bu millete daha çok hizmet etmiş olursunuz. Ama millete hizmet kimin derdi ki

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Ahmet 1 gün önce

Düşen helikopterin geçmişini iyi sorgulamak lazım.

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Mehmet ali 1 gün önce

Tabi ya tasiyin... acilsin rant kapilarii

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