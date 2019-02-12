Helikopter Kazasından Sonra Flaş Karar!

İstanbul Çekmeköy'de 2,5 ay arayla meydana gelen iki helikopter kazası ve askerlerimizin şehit olmasının ardından çok önemli bir karar verildi. Alınan son dakika kararına göre 4. Hava Alay Komutanlığı taşınacak.