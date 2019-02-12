helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isimleri belli oldu

İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisine askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin inceleme başlattı. Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın bulunduğu askeri helikopter, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü öğrenildi.

Çekmeköy'de yerleşim birimi yakınlarına bir askeri helikopter düştü. İstanbul Valisi Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada 4 askerin şehit olduğunu söyledi.

SAVCILIK AÇIKLADI... ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

11.02.2019 günü saat 18.50 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan bir site içine düştüğünün bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Olay esnasında helikopterde bulunan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın şehit olduğu, Soruşturma kapsamında görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı, Gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği, Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiği, Hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.