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HDP'li Vekil'den Şehitlerimizle İlgili Şok Paylaşım!

HDP'den 25/26. Dönem Van Milletvekili olarak meclise giren Lezgin Botan twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hem devletimize hem de aziz şehitlerimize alçakça ithamlarda bulundu.

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HDP'li Vekil'den Şehitlerimizle İlgili Şok Paylaşım!

HDP'den 25/26. Dönem Van Milletvekili olarak meclise giren Lezgin Botan twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hem devletimize hem de aziz şehitlerimize alçakça ithamlarda bulundu.

28 Ekim 2018 Pazar 15:56
HDP'li Vekil'den Şehitlerimizle İlgili Şok Paylaşım!

HDP'den 25/26. Dönem Van Milletvekili olarak meclise giren Lezgin Botan twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hem devletimize hem de aziz şehitlerimize alçakça ithamlarda bulundu.

HDP'li eski vekil Tunceli'de donarak şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi ve devletimizi hedef alarak yaptığı paylaşımda ''Bu fotoğraf,”Kürtleri bitireceğim”diye Kürtlere savaş açan Saray Rejiminin yenilgi fotoğrafıdır.Kürdistan’a sefer olur ama muzaffer olunmaz!Tek Adam Rejimini tahkim etmek için yoksul halk çocuklarını Kürdistan Dağlarına süren Derin Devlet Koalisyonu dağılmak üzere...'' ifadelerini kullandı.

Lezgin Botan'ın paylaşımına birçok tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;

''Yazık yav hem bu devletin maaşını al Hemde kuduz köpek gibi sağa sola saldır..''

''Bir Kürt evladı olaraK diyorum ki Andolsun! O dağlara terörist leşlerinizi sereceğiz, Ay Yıldızlı bayrağı zirvesinden indirmeyeceğiz!''

''Bu ülkede hiç kimse "Kürtleri bitireceğim "demiyor. "Pkk'yı bitireceğiz "diyor Sen şimdi bu twetle pkk destekçisi olduğunu kanıtladın. Biz zaten biliyorduk, o ayrı. Bize de kolaylık oldu. Faşist sana denir, kravatlı terörist..''

''Şehitlerimize, devletimize ettiği hakaretin bedelini bu adama ödetmezlerse yazıklar olsun devletimizin başındakilere!''

''Kansızsınız lan kansızsınız. Bölücü şerefsizler. Bu toprakları sizlere dar edeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene.''

''Ne yazıkki dağda avlıyoruz, mecliste besliyoruz''

''Kimse kürtleri bitireceğim demiyor, lakin bu devletin ve milletin düşmanı her bölücü ister kürt olsun ister başka Allah'ın izniyle bitiririz devlet olmanın gereği budur ve Türk askeri sefere çıktığı gün muzaffer olur''

''Bizimkiler Şehit sizinkiler leş olur. Büyük Türkiye Cumhuriyeti yenilmez,siz de sadece parazit görevi yaparsınız''

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Son Güncelleme: 28.10.2018 20:38
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