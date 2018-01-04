HDP'li Baluken'e 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

HDP'li İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davadan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li İdris Baluken'e hapis cezası şoku! HDP'li İdris Baluken "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

4 Kasım 2016 tarihinde Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve 30 Ocak'ta tahliye edilen Baluken, yapılan itiraz neticesinde 21 Şubat'ta yeniden tutuklanmıştı. HDP'li Baluken'in 47 yıla kadar hapsi isteniyordu. Bugünkü duruşmada Baluken hakkında karar verildi.

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