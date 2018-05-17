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HDP'ye Bir Şok Daha ! Karar Az Önce Belli Oldu

Bölücü terör örgütüne yönelik 'Sırtımızı onlara dayadık' diyen Yüksekdağ'ın bir çok suçtan yargılandığı davanın 5. duruşması bugün gerçekleşti.

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HDP'ye Bir Şok Daha ! Karar Az Önce Belli Oldu

Bölücü terör örgütüne yönelik 'Sırtımızı onlara dayadık' diyen Yüksekdağ'ın bir çok suçtan yargılandığı davanın 5. duruşması bugün gerçekleşti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 16:53
HDP'ye Bir Şok Daha ! Karar Az Önce Belli Oldu

HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Terör Örgütü Yöneticiliği suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi. Yüksekdağ, iddinameye eklenen yeni fezlekeleri incelemeye fırsatı olmadığı gerekçesiyle savunma yapmazken, mahkeme heyeti HDP eski eş genel başkanının tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yüksekdağ, hakkında hazırlanan fezlekelerin bir araya getirilerek, terör örgütü yöneticiliği, terör örgütü propagandası, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla yargılandığı davanın 5. duruşması Ankara'daki 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülen davaya , Figen Yüksekdağ, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve bazı HDP'liler katıldı. Duruşmayı takip etmek için Sincan'a gelen yabancı heyetler ise mahkeme salonuna alınmadı.

Bir dönem PKK YPG gibi terör örgütleriyle ilgili 'Sırtımızı onlara dayadık' diyen Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyetine Yüksekdağ,, "Bütün bunlara rağmen bizleri susturabildiler mi? Amaçları bizleri pasifize etmekti. Ama başaramadılar. Bakın yine arkadaşımız Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayımız oldu. Biz nerede olursak olalım, halka kaşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizi o hapishane duvarlarıyla tutsak edilmeyecekler" şeklinde konuştu.

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HdpHdp Bir şok Daha
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garip 3 saat önce

Kitleri unutmayin kadro isteriz bizde yillardir emekciyiz sonucta bikmadan bekleyecegiz elbette secimden once.

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