HDP'ye Bir Şok Daha! Demirtaş ve Önder'e 5'er Yıl Hapis İstemi

HDP Eski eş Genel Başkanı Demirtaş ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında terör örgütü propagandası suçundan 5 seneye kadar hapis istemiyle dava açıldığı bildirildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya Demirta kaldığı cezaevinin doktorunca verilen 3 günlük raporu gerekçe göstererek katılmazken, diğer sanık Önder ve avukatları duruşmada hazır bulundu. HDP'li milletvekilleri Celal Doğan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Ziya Pir, Erol Dora, İsveç Sosyal Demokrat Parti milletvikili Yılmaz Kerimoa, Dielenke Partisi milletvikili Hakan Taş, İsviçre Konsolosluğu temsilen bir heyet, eski milletvekili ve EMEP MYK üyesi Levent Tüzel, sanatçı Ferhat Tunç da duruşmayı takip edenler arasındaydı.

Demirtaş'ı savunmak için 60 avukat duruşmada hazır bulundu. Demirtaş'ın daha önce üç duruşmada SEGBİS ile ifade vermeyi kabul etmediği, katıldığı dördüncü duruşmada da usulü itirazlarda bulunarak reddettiği, bu duruşmaya da sağlık raporunu sunarak katılım göstermediğini belirten mahkeme başkanı, sanığın kötü niyetle savunma yapmak istemediğini söyledi. Esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, Sanıklar Selahattin Demirtaş ve Önder'in 17 Mart 2013 tarihindeki nevruz etkinliklerindeki konuşmalarının terörü ve şiddeti övme suretiyle terör örgütü propangadası suçuna girdiğini, bu suçtan cezalandırılmaları gerektiğini söyledi. Önder, esas hakkında mütalaaya karşı savunma için süre istedi. Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları maksadıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

KPSSCAFE - ANKARA