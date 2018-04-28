HDP'li Sakık'ın Ağabeyi AK Parti'den Aday Adayı Oldu

HDP'li Sırrı Sakık'ın ağabeyi Namık Sakık, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek erken seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday aday olduğunu açıklayan Namık Sakık, HDP'den değil de AK Parti'den aday adaylığına ilişkin, hayatı boyunca hiç bir zaman HDP'li olmadığını , PKK'lı olmadığını söyledi.

BEN HİÇ HDP'Lİ, PKK'LI OLMADIM

Sakık, "Ben hayatım boyunca hiç HDP'li olmadım, PKK'lı olmadım. Çünkü ben solcu, sosyalist, ulusalcı bir beyine sahip değilim. Ben muhafazakar bir insanım. O ideoloji benim ideolojim değil.vet benim soy ismim Sakık. Sakık soy ismi PKK ile eşleşmiş ama ben beynimi, yüreğimi hiç kimseye ipotek olarak sunmadım. Kürtlerin hepsi HDP'li değil, PKK'lı olamaz. PKK ve HDP Kürtleri temsil edemez çünkü Kürtler sosyalist, solcu, ulusalcı olmaz, ideolojileri bu değil. Hepsi, yüzde doksanı muhafazakardır.Bu ülkenin birliğini, beraberliğini korumanın tek yolu, Kürtlerin HDP ve PKK'dan ayrılmasıdır, onlardan kopması, onların yanında yer almamasıdır.

NAMIK SAKIK: ÜLKENİN EN BÜYÜK LİDERİ ERDOĞAN'DIR

Bu vesileyle AK Parti'ye çok büyük görevler düşüyor. AK Parti Kürtlere liman açmalıdır, Kürtler kendilerini bu partinin içerisinde hissetmelidir. Bu ülkenin en büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepimiz bununla kenetlenmeliyiz.Ailemin fertleri de tabi ki sağduyuludur. Yani herkes soy ismi Sakık olduğu için HDP'li veya PKK'lı diye kimse görmesin, ön yargılı da olmasın. Geçmişte herkes bu bölgede PKK'lı olma mecburiyetindeydi veya yanlarında görünme mecburiyetindeydi. Neden, çünkü saha alanı onların eline geçmişti, insanlar korkuyorlardı, insanlar tırsıyordu, insanlar onlarla olmayınca yaşayamıyordu, göç etme mecburiyetinde kalıyordu. Şimdi öyle değil çok şükür sağduyu hakim, 24 Haziran'dan sonra daha güzel şeyler olacak" dedi.

HDP ile ilgili 'kandilin maşası' diyen Sakık, "Kandil'i yönetenlerle HDP'yi şu anda yönetenlerin beyni, yüreği aynıdır. Solcu, sosyalist, Marksist bir ideolojiye sahiptirler, politikalarını halk beğenmiyor. O hendek, çukur olaylarında da tasvip etmedi ve bundan dolayı Kürt halkı HDP'ye kırmızı kart göstermiş. Bunu herkes böyle görmelidir. Nedenine gelince Kürtlere Türkiye bir şey vermiyor, veremez. Kendi egolarını tatmin ettikleri için politikaları bu halkın arasında tutmaz, çok geçerli de değil, hiçbir zamanda başarıya ulaşamayacaklardır. Allah izin verirse bu seçimde onlar boyunun ölçüsünü alacaklardır" dedi.