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HDP'li Hasip Kaplan'a İstinaf Mahkemesinden Şok! 'Kesinleşti'

Gaziantep Bölge Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, HDP'li Hasip Kaplan'ın itirazı üzerine Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı incelemeyi bitirdi.

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HDP'li Hasip Kaplan'a İstinaf Mahkemesinden Şok! 'Kesinleşti'

Gaziantep Bölge Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, HDP'li Hasip Kaplan'ın itirazı üzerine Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı incelemeyi bitirdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:42
HDP'li Hasip Kaplan'a İstinaf Mahkemesinden Şok! 'Kesinleşti'

HDP'li Kaplan'ın Hapis Cezası Kesinleşti

Gaziantep Bölge Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, HDP'li Hasip Kaplan'ın itirazı üzerine Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı incelemeyi bitirdi. Kararda usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilirken, 4. ceza dairesi, deliller ve işlemlerde de herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu hükmüne vardı.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığını belirten İstinaf mahkemesi, kararda isabetsizlik görülmediğinden istinaf başvurusunun reddine karar verdi. Böylelikle Hasip Kaplan'a verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Silopi ilçesinde Haziran 2010'da bölücü terör örgütüne yönelik yasa dışı gösteri ve yürüyüllere katılarak, silahlı terör propagandası yaptığı ve gruba öncülük ettiği iddiasıyla yargılanan Hasip Kaplan'a 31 Ekim 2017'de örgüt adına suç işlemek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

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