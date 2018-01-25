HDP Elazığ İl Eş Başkanı Sosyal Medyada Terör Propagandasından Gözaltına Alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sosyal medya siteleri üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen HDP'nin İş Eş Başkanı ve Parti üst kurul degelesi Baki Yıldırım ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Elde Edilen bilgilere göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili sosyal medyada bölücü terör örgütü yaptığı öne sürülen şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda polisin yaptığı operasyon neticesinde, bölücü terörü destekleyip, operasyonu haksız gösterme çabasında olduğu iddia edilen HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırım ile iki şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve buradaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildiler.

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