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HDP'den Muharrem İnce : Yolları Açık Olsun

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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HDP'den Muharrem İnce : Yolları Açık Olsun

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:57
HDP'den Muharrem İnce : Yolları Açık Olsun

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığında bazı parti ve dernek başkanlarını ziyaret eden Buldan, burada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın aday olup olmayacağına yönelik soruya 'Adayımız Bugün açıklanacak' şeklinde yanıt verdi.

CHP'nin büyük bir törenle açıkladığı Muharrem İnce isminin kendisine sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan Buldan, "Yolları açık olsun. Tabii CHP'nin verdiği karar, kendi kararları ve iradelerine saygı duyuyoruz ancak cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz. İkinci tura da HDP'nin adayı kalacak." dedi.

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