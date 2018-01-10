Hayvanlara İşkence Edenlere Hapis Cezası Verilecek

Son zamanlarda sıklaşan hayvana şiddet haberleri üzerine yeni bir düzenleme için harekete geçilmişti. Hayvanlara işkence edenlere hapis cezasını getirecek yeni düzenleme için çalışmalar son hızla devam ediyor.

Uzmanlar , kanun tasarısı için işlk metni hazırladı. Taslak Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına da gönderildi. Hayvan hakları derneklerinden de konuya ilişkin görüşler alınacak. Taslak içerisindeki yaptırımlar arasında hapis cezası göze batıyor. Hayvanın sahipli ya da sahipsiz olmasına bakılmaksızın eziyet eden kişiler ya da öldürenler hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Yine hazırlanan taslakta köpek ve horoz dövüşü gibi dövüşleri düzenleyenler bu hayvanları dövüşlere sokanlar para cezasıyla yakayı sıyıramayacaklar. Bu Kişilerin de hapis cezasına mahkum edilmesi bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA