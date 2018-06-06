Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hayranları Şokta ! Erkan Yolaç Yoğun Bakıma Alındı

Ünlü sunucu Erkan Yolaç, oğlunu ziyaret etmek için gittiği ABD'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan Yolaç'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

banner396

Hayranları Şokta ! Erkan Yolaç Yoğun Bakıma Alındı

Ünlü sunucu Erkan Yolaç, oğlunu ziyaret etmek için gittiği ABD'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan Yolaç'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:30
Hayranları Şokta ! Erkan Yolaç Yoğun Bakıma Alındı

Erkan Yolaç yoğun bakıma alındı.

TRT'nin fenomen yarışma programı olan 'Evet-Hayır'ın sunucusu olarak tanınan Erkan Yolaç’a, torununun doğumu için gittiği Amerika’da zatürree teşhisi konuldu. Teşhisin konulması sonrası yoğun bakıma alınan ünlü sunucunun tedavisinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun Azeri bir doktor tarafından üstlendiğine yer verildi.

Usta sunucu Yolaç, eşi Asuman Yolaç’la birlikte geçtiğimiz haftalarda ABD'de yaşamakta olan oğulları Mehmet Yolaç’ın yanına gitti. Torunlarının doğumu için oğullarını ziyarete gittiklerini belirten Asuman Yolaç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“21 Mayıs’ta dördüncü torunumuzun doğumu için Amerika’ya geldik. Erkan, 28 Mayıs’ta grip oldu. 3 gün sonra ateşlenip bilinç kaybı yaşayınca hemen hastaneye gittik” dedi. New York’taki Presbyterian/Weill Cornell Medical Center’ın acil servisine başvurduklarını anlatan Yolaç, “Eşime burada zatürree teşhisi konuldu. Hastaneye geldiğimiz ilk gün geçirdiği nefes alamama krizi üzerine Erkan’ı yoğun bakıma aldılar. Şu an tedavisi sürüyor.”

İLGİNÇ TESADÜF

Hastanede yaşadıkları ilginç bir tesadüfü de anlatan Asuman Yolaç, “Burada bizi en çok mutlu eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Bakü doğumlu Javid Alakbarli ile karşılamamız oldu. Erkan’ın programlarını izlemiş ve onu tanıyor. Eşimin tedavisini de üstlendi. Erkan da espri yapıyor, ‘Hep kendimi Türk doktorlarına emanet etmişimdir, Amerika’da bile bu kaide bozulmadı’ diye...” dedi.

Ünlü sunucunun taburcu olacağı tarihin henüz netleşmediğini dile getiren Asuman Yolaç, “Tam çıkış günümüz söylenmiyor ama en büyük isteğimiz 24 Haziran’da vatandaşlık görevimizi yerine getirebilmek için Türkiye’ye dönebilmek” ifadelerini kullandı.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç 24 Şubat 1935’te Kırklareli’de doğdu. 6 yaşında iken İstanbul’a taşınmış olan Erkan Yolaç Bulgaristan Sofya göçmenidir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Erkan Yolaç öldü MüErkan YolaçErkan Yolaç Sağlık Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümetten Yeni Bedelli Askerlik, Seçim Anketleri ve Kandil Açıklaması
Hükümetten Yeni Bedelli Askerlik, Seçim Anketleri ve Kandil Açıklaması
Son Dakika: Kandil Harekatını O Komutan Yönetecek
Son Dakika: Kandil Harekatını O Komutan Yönetecek
Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu: Adalete Güven Kalmadı, Hükümet Bunu Bilerek Yaptı!
Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu: Adalete Güven Kalmadı, Hükümet Bunu Bilerek Yaptı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim