Hayranları Şokta ! Erkan Yolaç Yoğun Bakıma Alındı

Erkan Yolaç yoğun bakıma alındı.

TRT'nin fenomen yarışma programı olan 'Evet-Hayır'ın sunucusu olarak tanınan Erkan Yolaç’a, torununun doğumu için gittiği Amerika’da zatürree teşhisi konuldu. Teşhisin konulması sonrası yoğun bakıma alınan ünlü sunucunun tedavisinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun Azeri bir doktor tarafından üstlendiğine yer verildi.

Usta sunucu Yolaç, eşi Asuman Yolaç’la birlikte geçtiğimiz haftalarda ABD'de yaşamakta olan oğulları Mehmet Yolaç’ın yanına gitti. Torunlarının doğumu için oğullarını ziyarete gittiklerini belirten Asuman Yolaç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“21 Mayıs’ta dördüncü torunumuzun doğumu için Amerika’ya geldik. Erkan, 28 Mayıs’ta grip oldu. 3 gün sonra ateşlenip bilinç kaybı yaşayınca hemen hastaneye gittik” dedi. New York’taki Presbyterian/Weill Cornell Medical Center’ın acil servisine başvurduklarını anlatan Yolaç, “Eşime burada zatürree teşhisi konuldu. Hastaneye geldiğimiz ilk gün geçirdiği nefes alamama krizi üzerine Erkan’ı yoğun bakıma aldılar. Şu an tedavisi sürüyor.”

İLGİNÇ TESADÜF

Hastanede yaşadıkları ilginç bir tesadüfü de anlatan Asuman Yolaç, “Burada bizi en çok mutlu eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Bakü doğumlu Javid Alakbarli ile karşılamamız oldu. Erkan’ın programlarını izlemiş ve onu tanıyor. Eşimin tedavisini de üstlendi. Erkan da espri yapıyor, ‘Hep kendimi Türk doktorlarına emanet etmişimdir, Amerika’da bile bu kaide bozulmadı’ diye...” dedi.

Ünlü sunucunun taburcu olacağı tarihin henüz netleşmediğini dile getiren Asuman Yolaç, “Tam çıkış günümüz söylenmiyor ama en büyük isteğimiz 24 Haziran’da vatandaşlık görevimizi yerine getirebilmek için Türkiye’ye dönebilmek” ifadelerini kullandı.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç 24 Şubat 1935’te Kırklareli’de doğdu. 6 yaşında iken İstanbul’a taşınmış olan Erkan Yolaç Bulgaristan Sofya göçmenidir.

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