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Havada Panik! Bakanın Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de içerisinde bulunduğu özel uçak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havaalanına zorunlu iniş yaptı.  

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Havada Panik! Bakanın Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de içerisinde bulunduğu özel uçak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havaalanına zorunlu iniş yaptı.  

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:47
Havada Panik! Bakanın Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Havada Panik! Bakanın Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de içerisinde bulunduğu özel uçak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havaalanına zorunlu iniş yaptı.  

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi taşıyan uçak, saat 12.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Cengiz Topal Havaalanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Cengiz Topel Havaalanına doğru alçalan uçak zorunlu bir iniş gerçekleştirdi. Polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri arasında iniş yapan uçaktan inen Bakan Özhaseki Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen bir araçla Ankara'ya doğru yola çıktı. Sabiha Gökçen havalimanından kalkan uçağın kalkışından bir süre sonra teknik arıza yaşadığı, kabinde dumanların yükseldiği öne sürüldü.

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