Hava Kuvvetleri’ne operasyon!..

FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon düzenlendi. Hava Kuvvetleri'nde görevli 16 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından düzenlenen operasyon ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ’nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Bu bilgiler ışığında soruşturmayı derinleştiren Ankara cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile ilişkileri tespit edilen 16’sı üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 22 askerl hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonların sonunda gözaltına alınan askerlerin sayısının artacağı öngörülüyor.

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