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Hava Kuvvetlerine Kadın-Erkek Subay Alınacak-AK Parti'den Flaş Açıklama

Milli Savunma Üniversitesine kadın-erkek subay alımı için yeni açıklama geldi. Sınavla alım yapan MSÜ, üniversitelerin 2,3 ve 4'üncü sınıflarında okuyan adaylar arasından da alım yapacak.

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Hava Kuvvetlerine Kadın-Erkek Subay Alınacak-AK Parti'den Flaş Açıklama

Milli Savunma Üniversitesine kadın-erkek subay alımı için yeni açıklama geldi. Sınavla alım yapan MSÜ, üniversitelerin 2,3 ve 4'üncü sınıflarında okuyan adaylar arasından da alım yapacak.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:56
Hava Kuvvetlerine Kadın-Erkek Subay Alınacak-AK Parti'den Flaş Açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, önceki gün düzenlediği bir basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın-erkek binlerce aday subay olabilmek için sabırsızlıkla bekleyişini sürdürürken önceki gün AK Parti'den subay alımı hakkında yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada üniversitelerin 2,3 ve 4. sınıflarında okumakta olan öğrencilerin Milli Savunma Üniversitesi'ne geçiş yapabileceklerini belirtti. Söz konusu alım için 2020'ye kadar yetki verildiğini söyleyen Mehmet Muş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetlerinde subay edinme programları uygulanmaktadır. 2,3 ve 4'üncü sınıflardan Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenciler gelebilmektedir. 2020'ye kadar yetki veriyoruz. Subay edinme programı kapsamında, çeşitli üniversitelerde kriterleri taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre bir temin olacaktır."

USÜL VE ESASLAR NASIL OLACAK?

Mehmet Muş'un bahsettiği alım için usül ve esaslar henüz belirlenmedi. Ancak önümüzdeki günlerde bu konu hakkında açıklama gelmesi bekleniyor. 

BAYAN-ERKEK SUBAY ALIMI OLACAK

Söz konusu şekilde diğer üniversitelerde okuyan öğrenciler, belirlenecek şartları taşımaları durumunda subay olabilecekler.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.07.2018 16:10
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Lise Mezunu Subay AlımıSubay AlımıMsü
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Yasin 4 saat önce

Hep bu bildiriyi bekledim aylardır şükürler olsun bu hükümete

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BK 16 dakika önce

Yani üniversite okurken geçiş yapabilcez güzel bir şey bence iyi bir imkan

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