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Hatayda Feci İş Kazası! İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mola verdikleri sırada iş makinesinin altında kalan iki kuzen feci şekilde can verdi.

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Hatayda Feci İş Kazası! İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mola verdikleri sırada iş makinesinin altında kalan iki kuzen feci şekilde can verdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:47
Hatayda Feci İş Kazası! İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mola verdikleri sırada iş makinesinin altında kalan iki kuzen feci şekilde can verdi.  Hatay'ın İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde bir lojistik firmasında çalışan ve deponun giriş kapısında mola veren Oktay ve Muhammet isimli kkuzenler, Mehmet Kelle'nin idaresindeki silindirin altında kaldılar.

Oktay Keser olay yerinde hayatını kaybederken Muhammet Keser'in kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Haberi alan yakınlar, İskenderun Devlet Hastanesi önünde sinir krizi geçirirken, gruptan bazı kişilerin hastane personeli ile polise taş ve sopayla saldırdığı görüldü.

Bu esnada hastanenin kapı ve camları kırılırken, bir polis memuru da hafif yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Mehmet Kelle, emniyete götürüldü.

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