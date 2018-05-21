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Hatay Payas 'da İş Yerine Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.  Hatay Payas'daki saldırıya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

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Hatay Payas 'da İş Yerine Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.  Hatay Payas'daki saldırıya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:02
Hatay Payas 'da İş Yerine Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.  Hatay Payas'daki saldırıya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Elde edilen bilgilere gçre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Celal Yılmaz isimli bir vatandaşa ait iş yerine giden kimlikleri henüz tespit edilemeyen 5 kişi, iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Şüpheliler Yılmaz ve çalışanlarına yanlarındaki silahlarla ateş açmaya başladı. İş Yeri sahibi ve bir çalışanın hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı saldırıdan sonra olay yerinden kaçan saldırganlar ilçe çıkışında polis tarafından yakalandı. Yaralılardan Hasan C. ile Hüseyin C.'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

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HatayHatay PayasHatay Payas Silahlı Saldırı
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