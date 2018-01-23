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Hatay'da Ülkeye Yasa Dışı Yollarla Giren 42 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 42 kişi yakalandı. Hatay Altıınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent merkezinde şüphelendikleri bir minibüs ve haffi ticari aracı takibe aldı.

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Hatay'da Ülkeye Yasa Dışı Yollarla Giren 42 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 42 kişi yakalandı. Hatay Altıınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent merkezinde şüphelendikleri bir minibüs ve haffi ticari aracı takibe aldı.

23 Ocak 2018 Salı 15:30
Hatay'da Ülkeye Yasa Dışı Yollarla Giren 42 Kişi Yakalandı

Hatay'da Ülkeye Yasa Dışı Yollarla Giren 42 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 42 kişi yakalandı. Hatay Altıınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent merkezinde şüphelendikleri bir minibüs ve haffi ticari aracı takibe aldı.

Bir süre sonra aracı durdurmak isteyen polis ekipleri ile şüpheli şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Araççlardan birisi Altınkaya Mahallesinde diğeri de Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde durduruldu.

Araçlarda yapılan incelemede iki araçta toplam 42 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu belirlendi. Ekipler 15'i çocuk 12'si kadın 42 kişiyi, Altınözü Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Burada yeme-içme , sağlık ve giyim ihtiyaçları Türk Kızılayı ve AFAD tarafından karşılanan kişiler, adli işlemlerin ardından Hatay il Göç idaresine teslim edildi. 

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